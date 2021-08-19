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Менеджер Марии Ласицкене сообщила, что олимпийской чемпионке не дали американскую визу для участия в турнире в США

, 08:09 Источник: РБК, ТАСС

Менеджер Марии Ласицкене сообщила, что олимпийской чемпионке не дали американскую визу для участия в турнире в США
Мария Ласицкене, фото: Oliver Weiken, globallookpress.com

Олимпийская чемпионка Токио в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене не сможет выступить на этапе Бриллиантовой лиги в США, так как у неё появилась проблема с визой. Также не выступит в США серебряный призер Олимпиады в Токио в прыжках с шестом Анжелика Сидорова.

Менеджер Марии Ласицкене Ольга Назарова сожалеет, что не получилось получить разрешение на въезд в США. Назарова поблагодарила всех, кто пытался помочь с визой, - передает РБК.
Менеджер Анжелики Сидоровой Павел Воронков рассказал, что спортсменка не выступит в США, выступит 5 сентября на турнире в Падуе, потом — в финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе 9 сентября и завершит сезон 11 сентября турниром в Инсбруке.


7 августа Мария Ласицкене поделилась информацией о том, что у нее и у Сидоровой до сих пор нет американских виз, необходимых для участия в этапе Бриллиантовой лиги в Юджине (США), который пройдет 21 августа.

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