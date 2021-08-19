Тхэквондистка Татьяна Минина получит от Челябинской области миллион рублей

Аргументы Недели → Спорт 13+

19 августа 2021, 07:45 Анна Семенова

Татьяна Минина взяла серебро на Олимпиаде в Токио. фото Юлии Боровиковой, Вечерний Челябинск

Регион наградит участников и призеров Олимпиады в Токио и их тренеров.

На летней Олимпиаде в Токио Челябинскую область представляли восемь спортсменов. Все они, а также их тренеры получат денежные премии из регионального бюджета.

Те, кто принял участие в престижных соревнованиях, но не занял призовой пьедестал, могут рассчитывать на выплату в 300 тысяч рублей. Например, такую сумму получат ватерполистки «Уралочки» и Василий Мизин, который участвовал в состязании по спортивной ходьбе (единственный от России!). Их тренеры получат по 150 тысяч рублей.

Спортсмены из резерва также не останутся без денежной поддержки, им полагается по 100 тысяч рублей. Их тренерам – 50 тысяч.

А вот за медаль Олимпиады премия солиднее – миллион рублей. Ее получит Татьяна Минина, которая завоевала серебро в состязаниях по тхэквондо. Ее тренеру выплатят 500 тысяч.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости