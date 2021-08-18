Лариса Коробейникова объявила, что не собирается завершать карьеру

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18 августа 2021, 21:12 Источник: Информационное агентство РНР

Лариса Коробейникова

И хочет выступить на Олимпийских играх в Париже. Даже несмотря на то, что в 2024 году Коробейниковой будет 37 лет.

Такое заявление одна из героинь Токио сделала сегодня в прямом эфире в инстаграм, организованном региональным минспорта.

Напомним, слухи о том, что российская рапиристка собирается уйти из спорта впервые появились еще четыре года назад, когда спортсменка не смогла пробиться в состав сборной России на Игры в Рио. Однако в 2017 году на заседании отчетно-выборного Исполкома донской федерации фехтования Коробейникова, упрашивая президента региональной федерации Валерия Суркова не уходить в отставку, взамен за это пообещала выиграть медаль Токио.

Сегодня в эфире с донским министром спорта Самвелом Аракеляном Лариса была скромнее в своих желаниях. Медаль не обещала. Но выступить в Париже она мечтает.

Впрочем, зная характер рапиристки можно не сомневаться, что, если она поедет на новую Олимпиаду, без медали оттуда вряд ли вернется.

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