В Челябинской области появится программа «Земский тренер»

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18 августа 2021, 15:15 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Ее запустят в 2022 году.

Старт программы сегодня анонсировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время совещания с членами регионального правительства и главами муниципалитетов.

«Земский тренер» будет способствовать развитию детского спорта на Южном Урале. Программа предполагает привлечение специалистов в территории. Всего планируется поддержать свыше 500 тренеров.

Кроме этого, сейчас в Челябинской области за счет регионального бюджет возводится около 20 спортивных объектов. Этот вопрос находится на особом контроле губернатора.

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