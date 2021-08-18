Южноуральские паралимпийцы готовятся к вылету в Токио

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18 августа 2021, 14:54 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

На играх Челябинскую область представят 5 человек.

Анна Сапожникова, Александр Ширин, Елена Шах будут выступать в легкоатлетических дисциплинах; а Дмитрий Черняев и Валерия Шабалина — в плавании. Изначально о своем желании поехать в Японию заявили 12 южноуральцев, но только пяти из них удалось выполнить нормативы для включения в паралимпийскую сборную России.

Уже на этой неделе спортсмены вылетят в Токио, чтобы заранее адаптироваться к другому часовому поясу. Сейчас они выполняют предстартовые тренировки, уделяя особое внимание психологическому настрою.

По мнению директора Регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Челябинской области Павла Титова, южноуральцы могут завоевать до 9 медалей на Паралимпийских играх. Об этом он рассказал во время пресс-конференции, прошедшей в пресс-центре «Гранада Пресс».

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