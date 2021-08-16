Челябинские дзюдоисты привезли 4 медали из Красноярска
16 августа 2021, 16:21 Татьяна Михайлова
В активе спортсменов золотая, серебряная и две бронзовых медали.
Челябинские дзюдоисты вернулись с Всероссийских соревнований по дзюдо памяти директора завода цветных металлов и золота Владимира Гулидова.
По результатам турнира Артем Артемьев завоевал золото, Тимурлан Узденов — золото. Тагир Саматов и Ахмед Богатырев удостоены бронзовых наград. Еще двое представителей Челябинской области — Никита Алексеенко и Дмитрий Гюнтер — претендовали на бронзу, но в итоге стали пятыми.
Дзюдоистам-победителям были вручены медали из чистого золота, занявшим второе место — из серебра с золотым напылением, третье место — из серебра.
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