Челябинские футболисты одержали четвертую победу подряд

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16 августа 2021, 14:58 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено ФК «Челябинск»

Клуб занял вторую строчку турнирной таблицы.

Продолжается Первенство России II дивизиона Футбольной национальной лиги. В минувшие выходные футбольному клубу «Челябинск» удалось одержать четвертую победу подряд с начала турнира.

На своем поле челябинцы обыграли «Зенит-Ижевск». Первый тайм закончился со счетом 0:0. Во втором периоде хозяевам удалось забить гол: в ворота противника попал Владимир Ульяновский. Итог матча — 1:0 в пользу «Челябинска».

Добавим, что «Челябинск» набрал 12 очков из 12 возможных. Сейчас команда занимает 2-е место в своей группе.

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