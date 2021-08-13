Футбольный клуб «Челябинск» сыграет с командой «Зенит-Ижевск»
13 августа 2021, 11:51 Татьяна Михайлова
Встреча состоится в это воскресенье.
В рамках первенства страны в Футбольной национальной лиге-2 (группа 4) сборная Челябинска 15 августа проведет очередной домашний матч. На этот раз соперником станет «Зенит-Ижевск».
Турнир набирает обороты, команды уже успели сыграть по 3-4 матча. На счету челябинцев 3 победы, спортсмены забили 7 голов, а пропустили всего лишь 1 мяч. В турнирной таблице ФК «Челябинск» делит 1-2 место вместе с «Волгой» из Ульяновска.
«Зенит-Ижевск» замыкает турнирную таблицу, допустив 4 поражения в 4 матчах. Это значит, что ижевчане серьезно настроятся на игру с челябинцами противостояние будет напряженным.
Игра ФК «Челябинск» - ФК «Зенит-Ижевск» состоится 15 августа на стадионе «Центральном», начало в 17 часов.
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