На спортивных мероприятиях может присутствовать не более 500 человек

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13 августа 2021, 10:42 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Юлии Боровиковой («Вечерний Челябинск»)

Из-за коронавируса продолжают действовать ограничения.

Южноуральцам напоминают, что спортивные мероприятия должны проводиться с учетом требований Роспотребнадзора. Так, участники и гости должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты и иметь возможность обрабатывать руки антисептиком. Организаторы обязаны замерять посетителям температуру бесконтактным способом.

При этом, количество участников спортивных мероприятий не должно превышать 500 человек. Заполняемость трибун зависит от показателей заболеваемости на Южном Урале.

Добавим, что все спортивные мероприятия в Челябинской области проводятся исключительно с согласования оперштаба при региональном правительстве.

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