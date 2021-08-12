Мария Ласицкене не может получить визу в США на этап «Бриллиантовой лиги»

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12 августа 2021, 12:40 Источник: sport-express.ru

Фото: newsaboutworld.ru

Олимпийская чемпионка Токио, российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене и серебряная призерка Игр-2020, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова не могут получить визы на соревнования в США. Ласицкене обратилась за помощью в Олимпийский комитет России, МИД РФ и Министерство спорта.



«21 августа этап «Бриллиантовой лиги» в американском Юджине, а виз у нас нет. И мы не знаем, как их сделать. Вот, может быть, кто-то поможет?



Не хотелось бы пропускать эти этапы, все-таки столько сил потрачено, хочется показать красивые прыжки. Сезон завершать еще рано, он, можно сказать, только начинается, впереди много всего», - отметила Мария Ласицкене.



Ранее министр спорта России Олег Матыцин сообщал, что его ведомство и МИД РФ сделают все возможное, чтобы у российских спортсменов не было проблем с получением американских виз.





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