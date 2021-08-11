Ирина Винер-Усманова о возможности продолжения карьеры сестёр Авериных: «Самое главное — это здоровье»

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11 августа 2021, 16:09 Источник: РИА Новости

Ирина Винер, фото: vk.com/viner_irina

Ирина Винер-Усманова, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России, была возмущена судейством на Олимпиаде в Токио, где, по её мнению, у Дины Авериной победу отобрали.

В одном из первых интервью тренер сказала, что чувстует, Дину убили.

Олимпийской чемпионкой стала израильтянка Линой Ашрам. Дина Аверина завоевала золото, а её сестра Арина стала четвёртой.

Спустя несколько дней после завершения Игр, легендарный тренер по художественной гимнастике дала интервью и выразила мнение о будущем сестер Авериных в спорте.

По словам Винер, «Дина и Арина очень умные, целеустремленные и адекватные девушки». После того, как Арине Аверной присудили четвертое место, она как-то проговорилась, что может уйти из спорта. Винер рассказала, что не задавала сестрам никаких вопросов, наблюдает сейчас за их выступлениями на различных площадках. Ирина Александровна сделала такой вывод: Арина собирается продолжать карьеру в спорте, поскольку у нее все в прядке со здоровьем.

Винер отметила, что у Дины крепкий характер, но дает о себе знать травма спины. Она будет советоваться со своим врачом, который ведёт её несколько лет, благодаря которому она идёт от чемпионата мира к чемпионату мира, от Кубка мира к Кубку мира, дошла до Олимпиады, - сообщает «Р-Спорт».

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