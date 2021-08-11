Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Вера Бирюкова провела тренировку по самбо

Аргументы Недели → Спорт 13+

11 августа 2021, 15:00

Фото: личный архив

Знаете два самых главных мифа о самбо? Первый – это мужской вид спорта. Второй – это вид спорта очень сложный для новичков. Организаторы проекта «Самбо в школу» решили развеять оба этих заблуждения разом, пригласив на тренировку необычных гостей – олимпийскую чемпионку Рио-2016 по художественной гимнастике в групповых упражнениях Веру Бирюкову и ее подругу, юную гимнастку Виолу.



Перед тренировкой девушки надели самбовки, не потеряв в них ни капли своего обаяния. Затем преподаватели проекта провели для Веры и Виолы разминку и показали базовую технику самбо: перевороты в партере с переходом на удержание, заднюю и переднюю подножки, а также бросок через бедро.

Вера и Виола внимательно выслушали все указания преподавателей, а затем выполнили отработку приемов в парах. И, судя по искренним улыбкам и заинтересованным взглядам девушек, новый вид спорта им понравился.

«Нам с Виолой было очень интересно принять участие в такой тренировке и поближе познакомиться с самбо. Я убедилась, что этот вид спорта не только помогает развить навыки самозащиты, но и отлично подтягивает мышцы тела, развивает моторику, скорость движений, грациозность и пластику – все то, что актуально для любой девушки», - поделилась впечатлениями после занятия Вера Бирюкова.

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