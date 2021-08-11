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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Вера Бирюкова провела тренировку по самбо

, 15:00

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Вера Бирюкова провела тренировку по самбо
Фото: личный архив

Знаете два самых главных мифа о самбо? Первый – это мужской вид спорта. Второй – это вид спорта очень сложный для новичков. Организаторы проекта «Самбо в школу» решили развеять оба этих заблуждения разом, пригласив на тренировку необычных гостей – олимпийскую чемпионку Рио-2016 по художественной гимнастике в групповых упражнениях Веру Бирюкову и ее подругу, юную гимнастку Виолу.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Вера Бирюкова провела тренировку по самбо

Перед тренировкой девушки надели самбовки, не потеряв в них ни капли своего обаяния. Затем преподаватели проекта провели для Веры и Виолы разминку и показали базовую технику самбо: перевороты в партере с переходом на удержание, заднюю и переднюю подножки, а также бросок через бедро.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Вера Бирюкова провела тренировку по самбоОлимпийская чемпионка по художественной гимнастике Вера Бирюкова провела тренировку по самбоОлимпийская чемпионка по художественной гимнастике Вера Бирюкова провела тренировку по самбо

Вера и Виола внимательно выслушали все указания преподавателей, а затем выполнили отработку приемов в парах. И, судя по искренним улыбкам и заинтересованным взглядам девушек, новый вид спорта им понравился.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Вера Бирюкова провела тренировку по самбоОлимпийская чемпионка по художественной гимнастике Вера Бирюкова провела тренировку по самбо

«Нам с Виолой было очень интересно принять участие в такой тренировке и поближе познакомиться с самбо. Я убедилась, что этот вид спорта не только помогает развить навыки самозащиты, но и отлично подтягивает мышцы тела, развивает моторику, скорость движений, грациозность и пластику – все то, что актуально для любой девушки», - поделилась впечатлениями после занятия Вера Бирюкова.

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