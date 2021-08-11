В Челябинской области пройдет первый Кубок губернатора по парусному спорту
11 августа 2021, 08:21 Анна Семенова
В ней примут участие более 200 человек.
Соревнования на Кубок губернатора пройдут в Челябинской области впервые. Однако сообщается, что мероприятие станет ежегодным. Парусный спорт – это очень красивое зрелище и соревнования такого уровня привлекут в регион новых туристов, а также будут способствовать пропаганде здорового образа жизни.
Спортсмены, а их ожидается более 200 из разных уголков области, встретятся на озере Увильды, стартовать будут из яхт-клуба «Мираж». Состязания пройдут в ближайшие выходные, 14 и 15 августа.
В программе не только соревнования взрослых спортсменов, но и гонки флота в детских классах яхт (12-16 лет).
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