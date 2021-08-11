Южноуральские ватерполистки вернулись домой с Олимпиады

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11 августа 2021, 07:13 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено ВК «Динамо-Уралочка»

Их тепло встретили в Челябинском аэропорту.

Представители златоустовской команды «Динамо-Уралочка» Эльвина Каримова, Мария Берснева и Евгения Головина, игравшие за национальную женскую сборную на Олимпиаде, прилетели в Челябинск. Напомним, что по итогам турнира Россия заняла 4-е место в этой дисциплине.

Спортсменок, несмотря на ранний час, в аэропорту встретили представители министерства спорта региона, студенты УралГУФК и, конечно, десант из Златоуста: тренеры, родные и близкие.

«Три представительницы региона от «Уралочки» на Олимпийских Играх – это показатель уровня водного поло на Южном Урале», — прокомментировал министр физической культуры и спорта Челябинской области Максим Соколов. Он добавил, что весь регион болел за девушек и выразил надежду, что на следующей Олимпиаде, которая пройдет в Париже, златоустовские спортсменки обязательно поборются за медали.

«Все девочки бились, мы были очень близки к медалям. Наши матчи с Австралией и США показали, что мы достойны быть на пьедестале. В игре за бронзу, считаю, удача была на стороне венгерок», — поделилась Евгения Головина. Ватерполистки сошли во мнении, что опыт, полученный на Олимпиаде, обязательно поможет в дальнейших матчах.

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