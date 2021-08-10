93 государства завоевали медали на прошедшей Олимпиаде в Токио

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10 августа 2021, 19:43 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

206 стран приняло участие в нынешней Олимпиаде-2020. Это на одну меньше, чем в 2016 году. В Японию не поехала сборная из КНДР, сославшись на «плохую коронавирусную ситуацию». Россия занято почётное 5-е место в медальном зачёте. При этом ранее, она не опускалась ниже 4-го места. На счету нашей сборной – 71 награда (20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых). Первое место в Олимпиаде получила команда из США. Американцы взяли 39 золотых, 41 серебряных и 33 бронзовых медалей. Представители 93 национальных олимпийских комитетов выиграли хотя бы одну награду. В прошлом году число таких комитетов достигало 87.

Женская сборная России (командное многоборье) в спортивной гимнастике впервые завоевала золотые медали. Мужская сборная, как отмечают эксперты, вернулась на 1-ю ступень пьедестала после Игр в Атланте, прошедших в 1996 году. Впервые за всю историю россияне выиграли соревнования по теннису в миксте. Максиму Храмцову досталось первое в истории государства олимпийское золото по тхэквондо. А вот художественная гимнастика РФ осталась в этот раз без золотых наград. Главная звезда турнира Дина Аверина выполнила все 4 упражнения, но проиграла израильтянке Лине Ашрам, которая «отличилась» грубейшими ошибками. Россия не смогла завоевать ни одной медали в гребле на каноэ и байдарках.

Стоит отметить, что прошедшая Олимпиада в Токио стала самой дорогой в истории Игр. Её окончательная стоимость составила примерно 25 миллиардов долларов США. Перенос мероприятия на год вперёд из-за пандемии увеличил расходы на 2.8 миллиардов долларов. Несмотря на все должны меры, избежать «ковидных» заражений не удалось. За время соревнований Covid-19 был обнаружен у 343 человек. Это были некоторые спортсмены и лица, задействованные в организации мероприятий.

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