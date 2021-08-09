Как Россия на Олимпиаде в Токио проиграла все финалы

Аргументы Недели → Спорт 13+

9 августа 2021, 17:06 Источник: sport-express.ru

Фото из открытых источников

Сборная ОКР проиграла на Олимпиаде-2020 в финалах в игровых видах спорта со счётом 0:6.



Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что необходимо задуматься о подготовке наших спортсменов и причинах их поражений. Он предположил, что одна из причин может крыться в психологии российских олимпийцев.



«Смотря на финальный матч наших гандболисток, возникало ощущение, что именно в голове стоит какая-то преграда», — заявил Жуков.



В игровых видах спорта в Токио разыграны 33 комплекта наград. В финалах выступили представители 22 стран. Больше всех финалов — у сборной США (8), второй показатель у Китая (7), команда ОКР на третьем месте (6).



Это третий случай в истории нашей сборной (с 1996 года), когда мы остались без золота в игровых видах. Раньше подобное случалось только в Атланте и в Афинах.



Складывается ощущение, что теперь победой россиян уже считается любая медаль: серебряных или бронзовых призеров у нас чествуют как чемпионов. В Токио у нас 28 серебряных и 23 бронзовые награды при 20 золотых. Возможно, в следующий раз нам повезет чуть больше.





Финалы с участием россиян в игровых видах спорта в Токио-2020:



Теннис. Микст. Андрей Рублев/Анастасия Павлюченкова (Россия) — Елена Веснина/Аслан Карацев (Россия) — 6:3, 6:7 (5:7), 13:11



Теннис. Мужчины. Одиночный разряд. Александр Зверев (Германия) — Карен Хачанов (Россия) — 6:3, 6:1



Гандбол. Женщины. Франция — Россия — 30:25 (15:13)

Волейбол. Мужчины. Франция — Россия — 3:2 (25:23, 25:17, 21:25, 21:25, 15:12)



Пляжный волейбол. Мужчины. Андерс Мол/Кристиан Сорум (Норвегия) — Вячеслав Красильников/Олег Стояновский (Россия) — 2:0 (21:17, 21:18)



Баскетбол 3x3. Женщины. Финал. США — Россия — 18:15



Баскетбол 3x3. Мужчины. Финал. Россия — Латвия — 18:21





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости