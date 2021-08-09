В Челябинске прошла очередная «Баскет-пятница»

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9 августа 2021, 16:48 Татьяна Михайлова

Фото Юлии Неструевой, предоставлено «Южноуральской панорамой»

Почетным гостем мероприятия стал олимпийский чемпион.

7 августа на новой открытой площадке спортивного комплекса «Лидер» состоялась традиционная «Баскет-пятница». В качестве гостей на мероприятие были приглашены начальник управления по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Челябинска Максим Клещевников, серебряный призер Олимпийских игр, баскетболист Кирилл Писклов и президент Федерации баскетбола Челябинской области Николай Сандаков.

Программа «Баскет-пятницы» была насыщенной. Участники смогли посетить автограф-сессию Кирилла Писклова и открытую тренировку юношеской команды «Челбаскет», а также проявить себя в различных конкурсах.

Следующие «Баскет-пятницы» пройдут 13 августа (корт на Алом поле) и 20 августа (ЖК «Ньютон»).

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