Комплект медалей спартакиады молодежи России — у дзюдоистов Южного Урала

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9 августа 2021, 16:35 Татьяна Михайлова

Фото: vk.com/judo_magnitogorsk, JUDO TEAM Юность-Метар

Челябинскую область на соревнованиях представляли 5 спортсменов.

Сборная региона успешно выступила на турнире по дзюдо, который состоялся в рамках 5-й летней спартакиады молодежи России.

Челябинскую область представляли 5 спортсменов. Золотой медали был удостоен челябинец Алексей Собянин (66 кг). Серебро вручили магнитогорцу Михаилу Блинову (55 кг), бронзу — челябинцу Егору Малкину (90 кг). Также в команду от региона вошли Клим Калинин из Трехгорного и Алина Саматова из Аргаяша.

Добавим, что заключительный этап тренировок перед важному старту спортсмены провели в Центре олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени А. Е. Миллера.

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