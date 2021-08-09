Комплект медалей спартакиады молодежи России — у дзюдоистов Южного Урала
9 августа 2021, 16:35 Татьяна Михайлова
Челябинскую область на соревнованиях представляли 5 спортсменов.
Сборная региона успешно выступила на турнире по дзюдо, который состоялся в рамках 5-й летней спартакиады молодежи России.
Челябинскую область представляли 5 спортсменов. Золотой медали был удостоен челябинец Алексей Собянин (66 кг). Серебро вручили магнитогорцу Михаилу Блинову (55 кг), бронзу — челябинцу Егору Малкину (90 кг). Также в команду от региона вошли Клим Калинин из Трехгорного и Алина Саматова из Аргаяша.
Добавим, что заключительный этап тренировок перед важному старту спортсмены провели в Центре олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени А. Е. Миллера.
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