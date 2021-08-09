Министр спорта Челябинской области прокомментировал выступление южноуральцев на Олимпиаде

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9 августа 2021, 10:02 Татьяна Михайлова Источник: «Губерния»

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

За медали боролись 8 представителей региона.

В интервью «Губернии» министр физической культуры и спорта Челябинской области Максим Соколов прокомментировал выступление южноуральцев на Олимпийских играх, которые прошли в Токио.

Глава ведомства отметил высокие достижения спортсменов. Челябинской тхэквондистке Татьяне Мининой удалось завоевать серебряную медаль. Еще одну серебряную награду привез уроженец Челябинской области, выступающий за екатеринбургский «Уралмаш», Кирилл Писклов. Он стал призером в турнире по баскетболу 3х3.

В шаге от пьедестала оказалась сборная страны по водному поло, в состав которой вошли представительницы златоустровской «Динамо-Уралочки». По мнению Максима Соколова, шансы на медаль были и у Василия Мизинова, который выступал в спортивной ходьбе на 20 километров.

«Участие в играх – это, несомненно, достижение для любого спортсмена», — подытожил министр.

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