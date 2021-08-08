Челябинцы стали больше заниматься танцами и боксом
8 августа 2021, 16:12 Анна Семенова
А также у южноуральцев популярны йога и стрейчинг.
Специалисты сервиса «Авито» решили выяснить, как жители Челябинска проводят свой досуг. Общая тенденция такова, что по всей стране серьезно увеличился интерес к спортивным активностям. И Южный Урал не стал исключением.
Больше всего наши земляки интересуются танцами и боксом. Спрос на эти занятия увеличился на 220% и 118% соответственно. Значительно больше стало и предложений своих услуг у тренеров. Средняя стоимость танцевального урока сегодня -300 рублей. Боксерам придется выложить от 800 рублей за тренировку.
Также традиционно популярны среди челябинцев занятия йогой и стрейчингом. Они занимают третье место в рейтинге.
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