Челябинцы стали больше заниматься танцами и боксом

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8 августа 2021, 16:12 Анна Семенова

Интерес к боксу у челябинцев растет. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

А также у южноуральцев популярны йога и стрейчинг.

Специалисты сервиса «Авито» решили выяснить, как жители Челябинска проводят свой досуг. Общая тенденция такова, что по всей стране серьезно увеличился интерес к спортивным активностям. И Южный Урал не стал исключением.

Больше всего наши земляки интересуются танцами и боксом. Спрос на эти занятия увеличился на 220% и 118% соответственно. Значительно больше стало и предложений своих услуг у тренеров. Средняя стоимость танцевального урока сегодня -300 рублей. Боксерам придется выложить от 800 рублей за тренировку.

Также традиционно популярны среди челябинцев занятия йогой и стрейчингом. Они занимают третье место в рейтинге.

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