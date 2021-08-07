Ирина Винер-Усманова считает, что судейский произвол возможен и в финале групповых упражнений

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7 августа 2021, 18:59

Дина Аверина, фото: vk.com/olympicsrus

Ирина Винер-Усманова, главный тренер по художественной гимнастике команды России, считает, что судейский произвол возможен и в финале групповых упражнений. В воскресенье, 8 августа, будет финал, групповое многоборье.

"Судя по сегодняшнему дню, судьи выбрали Болгарию. Надоело, что Россия выигрывает золото на протяжении 20 лет", - выразила мнение легендарный тренер в беседе с RT.

Cегодня, в субботу, судьи засудили Дину и Арину Авериных. Ирина Александровна возмущена судейством, поставившим выше оценки израильтянке Линей Ашрам, потерявшей во время выступления ленту.

Дина Аверина выступила без потери предметов. Но результат российской гимнастки ниже, она стала только второй.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Центр Гимнастики Ирины Винер (@center_viner)

А ее сестра Арина - четвертой. Про Арину Аверину Винер сказала, что "у неё просто не выдержали нервы", поскольку "она более мягкая и нежная девочка, чем Дина". "Её сразу «убили». Ей поставили 19,550 баллов, а Ашрам получила 23,300", - возмущена Ирина Винер.

Дина Аверина - трёхкратная чемпионка мира и, как оценила Ирина Александровна, "выступила сегодня достойно, не сделала ни единой потери".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Центр Гимнастики Ирины Винер (@center_viner)

"А у Ашрам были «грязные» ноги, грязное исполнение, но это всё хореография, за которую тоже должны наказывать. Не наказывали. Последняя потеря — позор художественной гимнастики", - заявила Винер-Усманова и добавила, что россиянки побеждают 25 лет, и Россия всем надоела.

Тренер не исключила, что арбитров, судивших финал, могут дисквалифицировать.

Завтра в 05:00 мск стартует финал и борьба за медали Олимпийских игр. Выступят в групповых упражнениях Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко. Суммарная оценка нашей команды - 89.05 балла.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Центр Гимнастики Ирины Винер (@center_viner)

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