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Мужская сборная России по волейболу стала серебряным призёром Олимпиады в Токио, проиграв французам

, 18:17

Мужская сборная России по волейболу стала серебряным призёром Олимпиады в Токио, проиграв французам
фото: vk.com/olympicsrus

Мужская сборная России по волейболу стала серебряным призёром летней Олимпиады-2020 в Токио, проиграв французам в финальном матче. На Олимпийских играх-2020 россияне уступили французам со счетом 2:3.

Российская сборная вышла в финал, победив сборную Бразилии в полуфинале. На третьем месте сборная - Аргентины. Аргентинцы выиграли у Бразилии - 3:2.

На Олимпийских играх-2016 россияне были четвертыми, а ранее на Играх-2012 в Лондоне российская сборная по волейболу завоевывала золото.

"Так хотелось повторения Лондона, но не получилось, все равно красавцы, бились до последнего мяча, удачи вам в Париже через три года!!!" - пишут в соцсетях болельщики.

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