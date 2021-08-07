Российская прыгунья Мария Ласицкене завоевала золото на Олимпиаде-2020 в Токио, взяв высоту 2,04 метра

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7 августа 2021, 16:38

Мария Ласицкене, фото: vk.com/olympicsrus

Российская прыгунья Мария Ласицкене в субботу завоевала золотую медаль на летней Олимпиаде-2020 в Токио, взяв высоту 2,04 метра. Игры в Токио - первая Олимпиада для россиянки, трехкратной чемпионки мира и чемпионки Европы.

28-летняя прыгунью преодолела планку в 2,02 м с первой попытки, а 2,04 м - со второй. Этот результат - лучший для Марии Ласицкене в сезоне.

Второе место завоевала Никола Макдермот из Австралии, третье - украинка Ярослава Магучих.

Для сборной России по легкой атлетике медаль Ласицкене - вторая медаль Олимпиады в Японии, ранее серебро завоевала Анжелика Сидорова в прыжках с шестом.

Сегодня серебро в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике завоевала Дина Аверина. Эксперты возмущены судейством "художниц".

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