Российская прыгунья Мария Ласицкене завоевала золото на Олимпиаде-2020 в Токио, взяв высоту 2,04 метра
7 августа 2021, 16:38
Российская прыгунья Мария Ласицкене в субботу завоевала золотую медаль на летней Олимпиаде-2020 в Токио, взяв высоту 2,04 метра. Игры в Токио - первая Олимпиада для россиянки, трехкратной чемпионки мира и чемпионки Европы.
28-летняя прыгунью преодолела планку в 2,02 м с первой попытки, а 2,04 м - со второй. Этот результат - лучший для Марии Ласицкене в сезоне.
Второе место завоевала Никола Макдермот из Австралии, третье - украинка Ярослава Магучих.
Для сборной России по легкой атлетике медаль Ласицкене - вторая медаль Олимпиады в Японии, ранее серебро завоевала Анжелика Сидорова в прыжках с шестом.
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