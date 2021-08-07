Захарова считает, что сестёр Авериных на Олимпиаде в Токио засудили, пошли на подлог на глазах у всего мира

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7 августа 2021, 15:44 Источник: Мария Захарова

Мария Захарова, фото: Alexander Kulebyakin, globallookpress.com

Мария Захарова, директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России, эмоционально прокомментировала судейство индивидуального многоборья по художественной гимнастике на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Олимпийской чемпионкой стала израильтянка Лина Ашрам, которая уронила ленту.

Россиянка Дина Аверина уступила сопернице из Израиля по итогам соревнований 0,15 балла и завоевала серебро. Сестра Дины Арина стала четвёртой.

Мария Захарова считает, что судьи на Олимпиаде "пошли на подлог на глазах у всего мира". Официальный представитель МИД РФ прочитала мнение знаменитого тренера Ирины Винер-Усмановой, которая считает, что как Дину, так и Арину Авериных засуживали, потому что "надоела Россия".

Захарова написала в своём Телеграм-канале, что "Винер - непререкаемый авторитет в мире спорта, да и вообще в мире".

"Талантом, трудом, умом, характером, волей и верой создала галактику под названием "современная художественная гимнастика".

Почитайте, что она говорит о судействе и причинах отношения к российскому спорту.

А я добавлю только одно: ну не могли затеявшие русофобскую войну против спорта гады допустить этой победы. Поэтому, плюя против ветра, пошли на подлог на глазах у всего мира".

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