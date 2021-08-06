Новости об уходе Лионеля Месси из «Барселоны» прокомментировал политолог Сергей Марков: «Человечество развлекается»

Аргументы Недели → Спорт 13+

6 августа 2021, 15:23 Источник: Свободная пресса

Лионель Месси, фото: twitter.com/WeAreMessi

Сообщение испанского футбольного клуба «Барселона» об уходе Лионеля Месси из команды в пятницу стало для испанцев и поклонников футбола новостью дня. 34-летний аргентинский футболист половину своей жизни провел в испанском клубе.

Месси - воспитанник академии «Барселоны», в составе первой команды выступает с 17 лет. Он лучший бомбардир в истории чемпионата Испании, «Барселоны» и сборной Аргентины. Месси признан одним из лучших футболистов в мире всех времён.

Лео Месси - шестикратный обладатель «Золотого мяча» и «Золотой бутсы». У него масса титулов.

В клубе сообщили, что соглашение между «Барселоной» и Месси было достигнуто, но новый контракт не подписан по ряду причин. «Месси больше не будет выступать за «Барселону». Стороны испытывают глубокое сожаление в связи с тем, что желание клуба и футболиста исполнить не удастся», - сообщили в клубе.

Поклонники Месси смакуют уход легендарного футболиста. Тему обсуждают спортивные эксперты.

Известный российский политолог, гендиректор Института политических исследований Сергей Марков посетовал на то, что для человечества сейчас главной новостью может стать событие из сферы развлечений, подобное уходу Месси из «Барселоны».

По мнению Маркова, это демонстрирует, что человечество хочет, чтобы его развлекали, но не хочет думать о решении серьёзных вопросов, а решение проблем готово делегировать другим, - сообщает «Свободная пресса».

«Так и формируется мировая олигархия, или мировая бюрократия, или мировая меритократия, которая управляет миром. В то время как человечество развлекается и развлекается», — заключил Сергей Марков свой пост в соцсети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Leo Messi (@leomessi)

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости