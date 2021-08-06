Ватерполистки из Челябинской области поборются за бронзу Олимпиады

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6 августа 2021, 08:58 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено ВК «Динамо-Уралочка»

Спортсмены достойно проявляют себя на международном турнире.

В рамках Олимпиады, проходящей в Токио, женская сборная России по водному поло сыграла матч с фаворитами игр — американской командой. И хоть российские спортсменки уступили соперникам, в полуфинальном матче Россия показала достойную игру.

Напомним, что в сборную страны входят три представительницы Челябинской области, это игроки златоустовской «Динамо-Уралочки»: Эльвина Каримова, Мария Берснева и Евгения Головина. В последней встрече с американской командой Мария Берснева забила три гола, Эльвина Каримова один. Вратарь Евгения Головина отразила 14 бросков.

Впереди российских ватерполисток ждет битва за бронзовые медали. Соперник определиться во втором полуфинале, в котором встретятся Испания и Венгрия.

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