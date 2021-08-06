Челябинцев приглашают на встречу с олимпийским призером Кириллом Пискловым
6 августа 2021, 08:47 Татьяна Михайлова
Сегодня состоится «Баскет-пятница».
Любителей баскетбола приглашают на очередную «Баскет-пятницу». Участников ждет насыщенная программа: конкурсы с подарками от ведущего Никиты Волкова, а также мастер-класс от детско-юношеской команды «Челбаскета».
Гостем мероприятия станет серебряный призер Олимпийских игра в Токио по баскетболу 3х3 челябинец Кирилл Писклов. Всех желающих будет ждать фото- и автографсессия. Спортсмен отметил, что ценит развитие баскетбола в родном городе и готов поддерживать эту работу.
«Баскет-пятница» состоится 6 августа в спортивном комплексе «Лидер» (Копейское шоссе, 43а). Начало в 18.30. Мероприятие поддержано управлением по физической культуре и спорту администрации горда Челябинска.
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