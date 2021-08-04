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Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали золото на Олимпиаде-2020 в Токио

, 15:10

Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали золото на Олимпиаде-2020 в Токио
vk.com/olympicsrus

Российские синхронистки две Светланы Ромашина и Колесниченко завоевали золото в соревнованиях дуэтов на Олимпиаде-2020 в Токио. В технической программе Ромашина и Колесниченко показали результат 97,1079 балла, в произвольной — 98,8000 балла. В итоге получили 195,9079 балла.

31-летняя Светлана Ромашина стала первой в истории шестикратной олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию. На счету Анастасии Давыдовой и Натальи Ищенко - по пять золотых олимпийских медалей.

Кроме победы в Токио, синхронистка Ромашина завоевала золото в группе на Играх 2008 в Пекине, в Лондоне и Рио-де-Жанейро на ее счету было два золота в дуэте с Натальей Ищенко и в группе.
Сегодня, получив золото, Ромашина сказала, что Токио - планка для нее.

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