У каратистки Анны Чернышевой оказался положительный тест на COVID-19, россиянка пропустит Олимпиаду-2020 в Токио

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4 августа 2021, 10:57

Анна Чернышева, фото из соцсети

У каратистки Анны Чернышевой оказался положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.

По этой причине россиянке придется пропустить летние Олимпийские игры-2020 в Токио.

Чернышева была единственной российской каратисткой на Олимпиаде,- передает RT.

Завтра 19-летняя Анна собиралась выступить в кумите (свободном спарринге) в весовой категории до 55 килограммов.

О грустной новости сообщила пресс-служба Федерации каратэ России в Инстаграм.

"Очень грустная новость пришла из Японии — наша каратистка Анна Чернышева не сможет выступить на Олимпиаде! Ее обязательный для всех участников Игр тест на Сovid-19 оказался положительным. Таким же неутешительным оказался и контрольный тест…". "Мы понимаем, как тебе сейчас нелегко и очень хотим поддержать, всей Федерацией! Восстанавливайся, возвращайся, ждем тебя на татами с яркими, как ты умеешь, поединками и новыми победами!" - поддержали каратистку в федерации.

Турнир по карате на Олимпиаде пройдёт с 5 по 7 августа.

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