Южноуральские ватерполистки вышли в полуфинал Олимпийских игр

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4 августа 2021, 07:07 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено ВК «Динамо-Уралочка»

Сборной России удалось обыграть австралийскую команду.

Напомним, что в женскую команду по водному поло, представляющую Россию на Олимпиаде в Токио, вошли три спортсменки из Челябинской области. Это представительницы златоустовского клуба «Динамо-Уралочка»: Эльвина Каримова, Мария Берснева и Евгения Головина.

Сборной России удалось выйти в полуфинал Олимпийских игр. Напряженный матч с Австралией завершился со счетом 9:8 в пользу российской команды. В этой встрече Эльвина Каримова работала в защите, Марии Берсневой удалось забросить один мяч в ворота соперника. Также Мария выиграла три из четырех спринтерских заплыва, это дало российской сборной три дополнительные атаки.

Впереди девушек ждет полуфинальная игра со сборной США.

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