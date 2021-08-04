Южноуральские ватерполистки вышли в полуфинал Олимпийских игр
4 августа 2021, 07:07 Татьяна Михайлова
Сборной России удалось обыграть австралийскую команду.
Напомним, что в женскую команду по водному поло, представляющую Россию на Олимпиаде в Токио, вошли три спортсменки из Челябинской области. Это представительницы златоустовского клуба «Динамо-Уралочка»: Эльвина Каримова, Мария Берснева и Евгения Головина.
Сборной России удалось выйти в полуфинал Олимпийских игр. Напряженный матч с Австралией завершился со счетом 9:8 в пользу российской команды. В этой встрече Эльвина Каримова работала в защите, Марии Берсневой удалось забросить один мяч в ворота соперника. Также Мария выиграла три из четырех спринтерских заплыва, это дало российской сборной три дополнительные атаки.
Впереди девушек ждет полуфинальная игра со сборной США.
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