В Челябинске обсудят проблемы развития спорта в регионах

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4 августа 2021, 06:47 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

В дискуссии примет участие серебряный призер Олимпийских игр по баскетболу Кирилл Писклов.

Сегодня, 4 августа, состоится очередная встреча в рамках проекта «Большая редакция». Ее темой станут итоги Олимпийских игр 2020 и развитие спорта в регионах.

Гостями «Большой редакции» станут серебряный призер Олимпиады по баскетболу Кирилл Писклов и президент Федерации баскетбола Челябинской области Николай Сандаков. Диалог будут вести главные редакторы ведущих изданий региона.

Начало обсуждения в 11 часов. Напомним, что свои вопросы может направить любой зритель трансляции. Видео будет доступно в группах «МК-Урал», «Южноуральская панорама», «Полит 74», «Челябинск Сегодня», «Вечерний Челябинск», «Губерния», «Миасский рабочий», «Копейский рабочий» в социальных сетях.

Добавим, что «Большая редакция» организована медиахолдингом «Гранада Пресс» при поддержке Челябинской областной универсальной научной библиотеки.

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