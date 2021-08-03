МОК начинает собственное расследование скандала с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской

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3 августа 2021, 09:59

Фото: соцсети

Международный Олимпийский комитет собирается дать свою правовую оценку ситуации вокруг белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской. Для этого МОК готов начать собственное расследование и уже запросил данные у Национального олимпийского комитета Беларуси.

«Нам нужно установить все факты. Нужно выслушать всех, кто с этим связан, докопаться до сути. Сколько времени это займет — я не знаю. Спортсменка сейчас планирует свое будущее. Она в безопасном месте. Мы находимся на связи с НОК Польши на предмет того, чем может помочь МОК», - заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

Напомним, власти Беларуси против воли хотели отправить спортсменку на родину с Олимпиады в Токио после критики руководства белорусского спорта. Кристина Тимановская запросила убежище в Польше и со 2 августа находится на территории польского посольства в Токио под охраной.

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