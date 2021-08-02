Аргументы Недели Спорт 13+

CAS отказал белорусской бегунье Тимановской принять участие в забеге на 200 м на Олимпиаде-2020 в Токио

, 19:21 Источник: Интерфакс

CAS отказал белорусской бегунье Тимановской принять участие в забеге на 200 м на Олимпиаде-2020 в Токио
belaruspartisan.by

Спортивный арбитражный суд (CAS) отказал белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской в просьбе спортсменки включить ее в список участников забегов на 200 метров на Олимпийских играх в Токио.

Тимановская и была участницей команды Беларуси и планировала в беге на эту дистанцию.

В CAS пояснили, что ходатайство белорусской спортсменки было отклонено, поскольку она не смогла доказать свою правоту.
В арбитраже уточнили, что Тимановская подала срочную заявку на аннулирование решения НОК Белоруссии по отстранению ее от соревнований утром в понедельник, 2 августа. Ее оперативно рассмотрели.

Напомним, белоруска Кристина Тимановская оказалась в центре скандала после того, как раскритиковала чиновников за включение в эстафету 4 по 400 метров без её согласия.

Ее собирались депортировать из Токио. В аэропорту Тимановская обратилась в полицию. Власти Польши предоставили спортсменке визу. Белорусские СМИ пишут, что муж 24-летней бегуньи покинул Беларусь и уехал на Украину. 

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

Общество

Компания-туроператор сообщила, что в ДТП в Турции погибли туристы из Самарской области

Компания-туроператор сообщила, что в ДТП в Турции погибли туристы из Самарской области

В понедельник вечером поступают подробности о ДТП в Турции, в результате которого погибли четверо россиян. Представители компании "Интурист" сообщили, что автобус перевозил в аэропорт Антальи из поселка Конаклы группу из 22 российских туристов, среди них - девять детей.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Происшествия

Происшествия