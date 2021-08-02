CAS отказал белорусской бегунье Тимановской принять участие в забеге на 200 м на Олимпиаде-2020 в Токио

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2 августа 2021, 19:21 Источник: Интерфакс

belaruspartisan.by

Спортивный арбитражный суд (CAS) отказал белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской в просьбе спортсменки включить ее в список участников забегов на 200 метров на Олимпийских играх в Токио.

Тимановская и была участницей команды Беларуси и планировала в беге на эту дистанцию.

В CAS пояснили, что ходатайство белорусской спортсменки было отклонено, поскольку она не смогла доказать свою правоту.

В арбитраже уточнили, что Тимановская подала срочную заявку на аннулирование решения НОК Белоруссии по отстранению ее от соревнований утром в понедельник, 2 августа. Ее оперативно рассмотрели.

Напомним, белоруска Кристина Тимановская оказалась в центре скандала после того, как раскритиковала чиновников за включение в эстафету 4 по 400 метров без её согласия.

Ее собирались депортировать из Токио. В аэропорту Тимановская обратилась в полицию. Власти Польши предоставили спортсменке визу. Белорусские СМИ пишут, что муж 24-летней бегуньи покинул Беларусь и уехал на Украину.

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