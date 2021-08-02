Спортсменки «Динамо-Уралочки» играют в плей-офф Олимпиады

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2 августа 2021, 11:31 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено ВК «Динамо-Уралочка»

Златоустовские ватерполистки представляют Челябинскую область в Токио.

Для российской ватерпольной команды начинается важный этап Олимпийских игр. В рамках четвертьфинала Олимпиады российские спортсменки сыграют с командой из Австралии. Матч состоится сегодня, 3 августа. Начало встречи в 15.50 по челябинскому времени.

Напомним, что в сборную вошли три представительницы «Динамо-Уралочки» из Златоуста. Это Эльвина Каримова, Мария Берснева и Евгения Головина.

Добавим, что по итогам предварительного этапа российская команда стала третьей в группе Б. На ее счету две победы, одна ничья и одно поражение. Австралийская сборная занимает второе место в группе А.

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