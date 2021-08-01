Особенные дети провели флешмоб в честь челябинских участников паралимпийских игр

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1 августа 2021, 12:07 Галина Новикова

Фото Юлии Боровиковой («Вечерний Челябинск»)

Пятеро спортсменов представят регион на состязаниях в Токио.

Паралимпийские игры пройдут в столице Японии с 24 августа по 5 сентября. «От Челябинской области в них примут участие два заслуженных мастера спорта России: Шабалина Валерия и Черняев Дмитрий, три мастера спорта международного уровня: Ширин Александр, Анна Сапожникова, и Елена Шах. Сегодня мы решили поддержать наших ребят и устроить в их честь веселые состязания и флешмоб», – рассказала Евгения Зинурова, заместитель директора ОГУ «Региональный центр спортивный подготовки по адаптивным видам спорта Челябинской области».

Мероприятие прошло на территории Центра отдыха «Боярская станица». Ребята с особенностями развития играли в футбол, состязались в веселых стартах, общались с хаски. Чтобы поддержать паралимпийцев, они провели своеобразный флешмоб, собравшись на футбольном поле с плакатом «Паралимпийцы, мы гордимся вами!».

Активное участие в празднике принимали и родители юных спортсменов, а также участников паралимпиады.

«Сейчас моя дочка вместе с тренером Новиковой Татьяной находятся в Москве, оттуда они полетят в Токио, – говорит Наталья Огуй, мама Валерии Шабалиной. – Первый старт у Валерии – 25 августа. Мы желаем нашим спортсменам получить радость от участия в соревнованиях и, конечно же, победы».

Евгения Зинурова, российская легкоатлетка

Наталья Огуй, мама Валерии Шабалиной

Футбол в честь паралимпийцев

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