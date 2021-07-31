Россия по итогам 31 июля сохранила четвертое место в медальном зачете Олимпиады-2020 в Токио
31 июля 2021, 21:23
Сборная России по итогам восьмого дня летних Олимпийских игр-2020 в Токио сохраняет четвертое место в неофициальном медальном зачете. Всего российские спортсмены завоевали 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых медалей.
На первом месте по количеству медалей- Китай. В копилке сборной КНР — 21 золотая медаль, 13 серебряных, 12 бронзовых. Обгоняют нашу сборную по общему количеству медалей пока Япония и США.
В субботу, 31 июля, золото в копилку российские сборной добавили саблистки - Софья Великая и София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева. Они взяли золото командного турнира.
Юлия Зыкова и Юлия Каримова завоевали серебро и бронзу в стрельбе из винтовки с 50 метров из трех положений. Зыкова набрала 461,9 балла, Каримова — 450,3 балла.
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