Хоккеист Александр Печурский найден живым и невредимым

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31 июля 2021, 15:20 Источник: Свободная пресса

фото с сайта МВД

Бывший вратарь магнитогорского хоккейного клуба "Металлург" Александр Печурский, пропавший без вести 13 июля, найден. Хоккест жив и здоров. Об этом сообщили представители поисково-спасательного отряда "Легион спас 74".

По сведениям издания "Спорт-Экспресс", - 31-летнего Печурского, возможно, возникли финансовые проблемы и мог скрываться от кредиторов.

О том, что в Магнитогорске пропал известный российский хоккеист, бывший вратарь хоккейного клуба "Металлург", обладатель Кубка Гагарина 2014 года Александр Печурский, информация пояилась сегодня.



Печурский перестал выходить на связь более полумесяца назад, - сообщает "Свободная пресса".

По данным издания "Вечерний Магнитогорск", в период с 10 по 13 июля хоккеист ушёл из дома номер три по улице Труда. Его местонахождения до сих пор неизвестно.

Мобильный телефон Печурксого не доступен, в соцсетях он не появляется.

Приметы Александра Печурского: рост 183 см, карие глаза, черные волосы, короткая стрижка. Всем, кому что-то известно о местонахождении спортсмена, просят обратиться в полицию.

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