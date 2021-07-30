Кто из южноуральцев поедет на Паралимпийские игры

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30 июля 2021, 14:39 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Международные соревнования для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья пройдут в Токио.

Челябинскую область на Паралимпиаде представят 5 спортсменов. Это Анна Сапожникова (легкая атлетика (ПОДА)); Дмитрий Черняев, Валерия Шабалина (плавание (ПОДА)), Александр Ширин, Елена Шах (легкая атлетика (спорт слепых)). Все они заявлены в основном составе. В резервном составе есть еще один южноуральский паралимпиец — Сергей Шаталов (легкая атлетика (спорт слепых)). Он этом на пресс-конференции, которая прошла сегодня в пресс-центре «Гранада Пресс» рассказала начальник управления спорта министерства по физической культуре спорту Челябинской области Анна Кодина.

Международные соревнования пройдут в Токио в августе-сентябре.

Напомним, что сейчас продолжаются Олимпийские игры 2020. В них участвуют 8 южноуральцев. По итогам соревнований челябинская тхэквондистка Татьяна Минина удостоена серебряной медали.

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