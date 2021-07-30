В августе в Челябинской области пройдет граффити-фестиваль

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30 июля 2021, 14:35 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Большие яркие картины появятся в 13 городах региона.

Граффити-фестиваль «Наш MURAL» пройдет с 1 августа по 1 сентября. Об этом объявил сегодня губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Художников со всей России ждут в 13 городах Южного Урала. Яркие картины появятся в Карабаше, Кыштыме, Кизиле, Катав-Ивановске и других населенных пунктах.

«Это будет настоящая галерея под открытым небом», — прокомментировал фестиваль Алексей Текслер.

Напомним, что в 2020 году в Челябинске прошел арт-фестиваль «Культурный код». Благодаря мероприятию на фасадах домов появилось 11 муралов.

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