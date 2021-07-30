Чемпионат России по боксу среди женщин перенесен

Турнир пройдет в Челябинске в ноябре.
Федерация бокса России совместно с оргкомитетом, созданным в Челябинской области, приняла решение о переносе Чемпионата по боксу среди женщин, который должен был состояться в конце августа в столице Южного Урала. Спортивное мероприятие состоится в ноябре, точные даты будут объявлены позднее.
Этот шаг предпринят для того, чтобы соревнования могло посетить как можно большее количество зрителей. Ведь кроме выявления сильнейших, чемпионат преследует еще одну цель — популяризация этого вида спорта.
«Надеемся, что к концу осени, благодаря программе вакцинации, ситуация изменится, и жители Челябинской области смогут воочию насладиться поединками лучших спортсменок России. А мы, в свою очередь, призываем жителей страны к активной вакцинации», — добавил генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев.
Добавим, что чемпионат пройдет во Дворце спорта «Юность». В турнире будут участвовать около 300 женщин.
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