Мадина Таймазова считает предвзятым судейство в полуфинальном поединке Олимпиады против японской дзюдоистки

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29 июля 2021, 15:06 Источник: ТАСС

Сергей Киврин, фото с сайта ОКР

Российская дзюдоистка Мадина Таймазова высказалась о судействе на Олимпийских играх в Токио.

В среду 22-летняя россиянка в полуфинале проиграла 27-летней японке Тидзуру Араи.

По мнению Мадины, судейство полуфинала было предвзятым. Россиянку предупреждали что победе японки будут максимально способствовать. Таймазова предполагала, что бороться с известной соперницей будет очень тяжело. "Но представить не могла, что будет столько предвзятости. Это чуть-чуть некрасиво", - говорит Мадина.

Она отметила, что "атаковала, была активнее, сделала бросок, который не оценили, были две оценки, которые не дали". Таймазова терпела болевой прием, который делала японка.

Россиянка рассказала, что поединок и судейство обсуждалось, и "многие специалисты, даже судьи, выразили свое мнение, что это был судейский произвол". На сайте ОКР уточинили, что россиянка и японка провели на татами ровно 16 минут и 41 секунду, все это время Мадина продолжала идти вперед и даже смогла выполнить результативный бросок. По мнению всех, кроме судей.

Араи, напомним, "задушила" Таймазову и выиграла. Россиянку приводили в чувства медики.

Обладая боевым характером, Мадина Таймазова через 30 минут выиграла у соперницы из Хорватии и завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 70 кг. Она принесла российским дзюдоистам первую награду Олимпиады-2020 в Токио.

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