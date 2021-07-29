Даниил Медведев в матче 1/4 финала уступил испанцу Пабло Карреньо-Бусте

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29 июля 2021, 14:39

Даниил Медведев, фото: vk.com/daniil__medvedev

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл в 1/4 финала Олимпиады-2020 в Токио, уступив сопернику из Испании Пабло Карреньо-Бусте. Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:5) в пользу испанца.

Для Медведева выступление на Играх завершилось. Испанцу предстоит сразиться в полуфинале с россиянином Кареном Хачановым.

Во втором полуфинале летних Олимпийских игр-2020 сыграют первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович и победитель пары Александр Зверев (Германия) — Жереми Шарди (Франция).

По признанию Медведева, ему "ужасно обидно". "Это чуть ли не первый в жизни турнир, где я действительно чувствую, что в каком-то смысле играю не за себя, а в данном случае за страну", - цитирует его сайт "Матч-ТВ".

"Больше обидно, чем на любом другом турнире, стыдно", - добавил он.

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