Никита Нагорный завоевал бронзу в личном многоборье по спортивной гимнастике на Олимпиаде в Токио

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28 июля 2021, 17:07

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Российский гимнаст Никита Нагорный завоевал бронзовую медаль в соревнованиях по спортивной гимнастике в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх-2020 в Токио. За шесть выступлений на разных снарядах Никита Нагорный в сумме набрал 88,031 балла.

Олимпийским чемпионом стал представитель страны-хозяйки Игр, Даики Хасимото. Результата японца - 88,465 балла.

Второе место у гимнаста из Китая Сяо Жотэн. Его результат - 88,065 балла.

Второй гимнаст из России, выступающий в личном многоборье, Артур Далалоян, занял шестое место, набрав 86,248 балла.

"Отдельная благодарность Артуру Далалояну за его характер и преодоление преград на пути к Олимпиаде!!! Через 3 месяца после получения тяжелейшей травмы так выступать на ОИ - это настоящий подвиг!!! Восхищаюсь этим парнем!!" - пишет в комментариях болельщик с ником Magic Johnson.

Нагорный уже извинился за бронзовую медаль в личном многоборье на Олимпиаде в Токио, признавшись, что ему стыдно за такой результат.

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