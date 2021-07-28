Россиянка Мадина Таймазова завоевала бронзу в соревнованиях по дзюдо на Олимпиаде в Токио

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28 июля 2021, 15:26

фото: Вконтакте Олимпийские игры

Российская дзюдоистка Мадина Таймазова завоевала бронзу на Олимпиаде в Токио. За третье место в весовой категории до 70 килограммов 22-летняя спортсменка из Владикавказа сражалась с хорваткой Барбарой Матич. Мадина Таймазова победила Барбару Матич приемом «вазари».

Наша дзюдоистка принесла 20 медаль в копилку сборной России на Олимпийских играх в Японии. На данный момент у россиян восемь золотых, восемь серебряных и пять бронзовых медалей.

В полуфинале Мадина боролась с опытной японской дзюдоисткой Тизура Араи. Они соревновались 16 минут. Таймазова упорно не сдавалась Ариа, проявляя бойцовский характер и силу воли. Но 27-летняя японка, пятикратная чемпионка мира «задушила» россиянку. Из полуобморочного состояния Мадину выводили медики и тренер.

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