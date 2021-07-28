Пятый день Олимпиады: итоги спортивного дня

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28 июля 2021, 14:06 Анастасия Иванова

Взято из интернета

Вчерашний день Олимпиады в Токио был весьма богат на события. И для российской сборной день выдался результативным. Впервые за 25 лет Евгений Рылов принес золото в плавании. Женская команда гимнасток получила первое золото в истории в командном многоборье.

Любители тхэквондо могут быть довольны - очередную медаль высшей пробы российской команде принес Владислав Ларин. Владислав одолел в финальном сражении македонца Деяна Георгиевски со счетом 15:9. Ларин выступает в самый тяжелой весовой категории - выше 80 килограммов.

Вчера проходили матчи 1/8 олимпийского теннисного турнира, где выступал и российский спортсмен Даниил Медведев. Даниил выиграл у итальянца Фабио Фоньини, а позже пошел общаться с журналистами. Чилийский журналист стад задавать ряд провокационных вопросов, например, как спортсмен относится к тому, что российский флаг есть на эмблеме ОКР, назвав спортсменов обманщиками. Далее репортер задал еще более раздражающий вопрос, как Медведев относится к клейму «обманщиков», которое поставлено на русских. Из-за допингового скандала российская сборная выступает с рядом ограничений: вместо гимна звучит музыка Чайковского, а над пьедесталом поднимается флаг Олимпийского комитета России, а не государственный флаг.

Даниил обратился к представителям Международной федерации тенниса с просьбой лишить данного журналиста права общения с ним.

«Я не хочу больше видеть этого человека на своих матчах», - сказал Медведев.

Сейчас в интернете обсуждают поступок американской гимнастки Симоны Байлз. Девушка снялась с командных соревнований из-за психологических проблем. Командные состязания по спортивной гимнастике среди женщин вчера выдались очень напряженными. Зрители внимательно следили за противостоянием двух давних конкурентов: сборной России и сборной США.

Практически с самого начала соревнований с него снялась лидерша американок. Сначала в прессе появилась информация о травме, но затем Байлз сама прокомментировала свой поступок, признавшись, что не справилась с психологическим давлением.

«Сейчас я должна сосредоточиться на своем психическом здоровье и не подвергать опасности свое благополучие и физическое здоровье. Мы также должны сосредоточиться на себе, потому что в конце концов мы тоже люди. Ставьте психическое здоровье на первое место, потому что, если вы этого не сделаете, вы не добьетесь того успеха, которого хотели бы. Итак, мы должны защищать свой разум и свое тело, а не просто идти туда и делать то, что мир хочет от нас», - сказала Симона.

Пресса Америки написала о решении спортсменки весьма осторожно, а вот мнения пользователей сети разделились. Многие зрители не могут скрыть своего разочарования и называют поступок Байлз «предательским» и «позорным», так как она «подвела команду». Другие комментаторы, наоборот, призывают похвалить лидершу американской команды за ее смелый поступок и призыв заботиться о психическом здоровье.

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