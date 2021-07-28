Челябинская областная федерация баскетбола объявила о наборе региональных организаторов

Аргументы Недели → Спорт 13+

28 июля 2021, 07:39 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено БК «Челбаскет»

Они будут развивать этот вид спорта в своих населенных пунктах.

Федерация баскетбола Челябинской области в связи с расширением деятельности ищет региональных организаторов. Присоединиться к команде могут жители любого населенного пункта Южного Урала, не представляющие свою жизнь без баскетбола и готовые развивать этот вид спорта на своей малой родине.

Региональным организаторам предстоит заниматься организацией и проведением соревнований на своей территории, сбором команд для участия в региональных турнирах, взаимодействием со споршколами, органами местного самоуправления и СМИ. Федерация обещает снабдить всеми необходимыми инструментами и полномочиями. Региональные организаторы на данном этапе приглашаются для работы на общественных началах. Заявки принимаются до 1 августа.

Подробности можно получить на сайте, а также у исполнительного директора ЧРСОО «Федерация баскетбола Челябинской области» Максима Огаркова (8 (903)088-00-65, через мессенджер WhatsApp).

Напомним, что федерация — это общественная организация. Ее основная задача — приобщение как можно большего числа детей и взрослых к занятию баскетболом, популяризация активного и спортивного образа жизни.

Любите, играйте и болейте за баскетбол!

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