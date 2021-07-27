1 сентября в Увельском районе после реконструкции откроется стадион
27 июля 2021, 14:11 Татьяна Михайлова
Сегодня объект посетил губернатор Алексей Текслер.
В рамках рабочего визита в Увельский район глава Челябинской области Алексей Текслер проинспектировал реконструкцию стадиона «Олимпийский». Сейчас там завершается масштабная модернизация, сообщает пресс-служба правительства региона. Работы будут завершены к 1 сентября. Жителям района будут доступны спортивный зал самбо, футбольное поле и беговые дорожки.
Добавим, что Алексей Текслер сегодня посетил увельскую школу №1, детскую художественную и музыкальную школу, а также другие объекты.
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