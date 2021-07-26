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Видео, как радовались победе на Олимпиаде гимнасты, опубликовал Никита Нагорный

, 21:39

Видео, как радовались победе на Олимпиаде гимнасты, опубликовал Никита Нагорный
фото: Cheng Min, globallookpress.com

Видео, как радовались победе на Олимпийских играх в Токио российские гимнасты, опубликовал Никита Нагорный. Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов позвонил чемпиону Олимпиады -2020 в Токио Никите Нагорному во время пресс-конференции. «Мужики!» — обратился Немов к олимпийским чемпионам.

Мужская сборная России по гимнастике в понедельник завоевала золотые медали.

Увидев определившийся номер Немова, Нагорный позвал Артура Далалояна, Дениса Аблязина и Давида Белявского. Но разговор был очень коротким, поскольку у гимнастов начиналась пресс-конференция. «Мы на пресс-конференции», — сказал Нагорный Немову. «Хорошо! Так держать», — ответил он.

Вероятно, новоиспеченные олимпийские чемпионы поговорили с Немовым после пресс-конференции, - сообщает sport24.ru.

Никита Нагорный отметил, что готов не снимать медаль. Артур Далалоян выглядел уставшим. Он, как и Давид Белявский, уткнулись в телефоны. Нагорный призвал парней отвлечься от переписки, напомнив про золотые медали на шее. Белявский ответил, что медаль тяжелая, шея болит, - сообщает sport-express.ru.

В среду наши гимнасты выступают в финале абсолютного многоборья.

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Публикация от Никита Нагорный (@nikushkarus)

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