Россиянин Максим Храмцов cтал олимпийским чемпионом в Токио по тхэквондо

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26 июля 2021, 16:19

Максим Храмцов, фото: vk.com/matchtv

Россиянин Максим Храмцов принёс четвёртую золотую медаль в копилку российской сборной на Олимпиаде-2020 в Токио. В финале соревнований по тхэквондо в весовой категории до 80 килограммов в понедельник, 26 июля, 23-летний Храмцов победил спортсмена из Иордании Салеха Эль-Шарабати.

Поединок завершился со счетом 20:9 в пользу россиянина. Победа Максима Храмцова на Играх - первая для России в тхэквондо.

Максим Храмцов выигрывал чемпионат мира и дважды первенство Европы.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа. Сборная находится на четвертом месте в общем зачете. На данный момент у российской команды - четыре золотые, пять серебряных и три бронзовые медали. Золото и серебро сегодня завоевали фехтовальщицы на саблях София Позднякова и Софья Великая.

Российские гимнасты Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин впервые с 1996 года победили в командном турнире на Олимпиаде и принесли сборной России третье золото на Играх в Токио.

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