Две Сони - Великая и Позднякова - ведут борьбу за золото на Олимпиаде в Токио
26 июля 2021, 14:55
Две российские фехтовальщицы ведут сейчас борьбу за золото на Олимпийских играх в Токио - Софья Великая и София Позднякова. Финал. Кто победит? Начала выигрывать Софья Великая.
Сейчас счёт 10:10.
Великая - олимпийская чемпионка 2016 года в командном первенстве, серебряный призёр Олимпийских игр 2012 и 2016 годов в личном первенстве, восьмикратная чемпионка мира и 14-кратная чемпионка Европы, многократная чемпионка России, заслуженный мастер спорта России.
24-летняя София Позднякова - двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, призёр чемпионатов мира и Европы. Заслуженный мастер спорта.
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