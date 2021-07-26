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Две Сони - Великая и Позднякова - ведут борьбу за золото на Олимпиаде в Токио

, 14:55

Две Сони - Великая и Позднякова - ведут борьбу за золото на Олимпиаде в Токио
Софья Великая, фото: Oliver Weiken, globallookpress.com

Две российские фехтовальщицы ведут сейчас борьбу за золото на Олимпийских играх в Токио - Софья Великая и София Позднякова. Финал. Кто победит? Начала выигрывать Софья Великая.

Сейчас счёт 10:10.

Великая - олимпийская чемпионка 2016 года в командном первенстве, серебряный призёр Олимпийских игр 2012 и 2016 годов в личном первенстве, восьмикратная чемпионка мира и 14-кратная чемпионка Европы, многократная чемпионка России, заслуженный мастер спорта России.

24-летняя София Позднякова - двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, призёр чемпионатов мира и Европы. Заслуженный мастер спорта.

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